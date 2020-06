SARONNO – “Le dichiarazioni dell’Assessore Gallera confermano che il presidio di Saronno non smobilita anzi si rafforza”. Sono le parole di Lucio Bergamaschi, referente per la sanità e i servizi alla persona di Forza Italia Saronno in merito agli ultimi fondi stanziati per l’ospedale di piazzale Borella.

“Gli investimenti (in parte già previsti) vanno a rinnovare tutta la struttura e garantiranno un miglior servizio a tutti pazienti non solo quelli affetti da malattie respiratorie”.

Bergamaschi non rinuncia ad una nota politica: “Trovo francamente inopportuno che il Partito Democratico cerchi di imbastire polemiche anche in questa circostanza in cui tutti i saronnesi dovrebbero manifestare la propria soddisfazione. Da quanti decenni non si vedevano tanti soldi per l’Ospedale di Saronno? Se è vero che le risorse le mette lo Stato (come del resto tutte quelle destinate alla sanità pubblica) la decisione di dove e come spenderle è di Regione Lombardia che ha voluto evidentemente dare un segnale importante alla città di Saronno. Tutti dovrebbero prenderne atto. Quanto al rientro dei reparti trasferiti a Busto prendiamo atto delle rassicurazioni dell’assessore e della direzione generale dell’ASST Valle Olona e come forza politica ci attiveremo perché quanto promesso venga attuato nel minor tempo possibile.”