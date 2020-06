Omicidio Bruno Piuri: Facebook si riempie di messaggi di cordoglio, il fratello ringrazia

MISINTO – Facebook si è riempito di messaggi di cordoglio per la morte di Bruno Piuri, il 58enne agricoltore – e presidente del locale corpo bandistico – ucciso sabato scorso a colpi di pistola da un anziani vicini, per una banale lite. Per ringraziare chi ha voluto manifestare il proprio lutto e fare sentire la propria vicinanza ai famigliari di Bruno, il fratello Fabio Piuri ha a sua volta voluto utilizzare un messaggio su Facebook.

Buongiorno a tutti,

vi volevo ringraziare, perchè sapevo di avere un fratello straordinario ma grazie alle vostre parole ho scoperto che era di più, che quello che pensavo di lui non era di parte ma vero. Grazie perchè le vostre parole mi nutrono di quel bello e buono che è un peccato perdere, perchè la vostra sincera vicinanze, comunque in un modo o nell’altro ci aiuta.

Grazie misintesi, perchè fare parte di questa comunità è un orgoglio, Peccato che il vicino, così mi limito a chiamarlo, non si era ccorto di tutto il bene ed il buono che rappresentava Bruno, a differenza di una intera comunità e non solo. Grazie di cuore.

23062020