Omicidio Piuri: sabato il funerale alla parrocchia di Misinto

MISINTO – Si terrà sabato 27 giugno alle 15.30 il funerale di Bruno Piuri, il 58enne agricoltore – e presidente della banda di Misinto – ucciso sabato scorso dal vicino di casa, a colpi di pistola. Le esequie si svolgeranno dunque alla parrocchia misintese, a seguire la salma sarà tumulata al cimitero del paese mentre il rosario è previsto nell’abitazione di Piuri, in via Monte Rosa 22, stasera alle 20.30. Come viene ricordato nell’annuncio funebre “è fatto obbligo per i partecipanti di indossare adeguati dispositivi di protezione individuale e mantenere il distanziamento”, alla luce delle norme per l’emergenza coronavirus.

Ieri era stata eseguita l’autopsia dell’uomo, a seguire il nulla osta da parte della procura per lo svolgimento del funerale. Per l’omicidio è stato arrestato il vicino di casa, un pensionato di 82 anni, che avrebbe agito per banali dissapori di vicinato.

Grande il cordoglio per la morte di Piuri, non solo in paese ma in tutta la zona, dove era molto conosciuto.

26062020