SARONNO – Momenti di apprensione la scorsa notte per un ragazzo di diciotto anni, per una caduta accidentale avvenuta nei pressi del liceo scienfico “Grassi”, in via Benedetto Croce. Erano le 2 quando alcuni amici hanno dato l’allarme, sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa cittadina ed è stato poi anche chiesto il supporto dell’automedica, proveniente dall’ospedale di Garbagnate Milanese. Il giovane si è ben presto ripreso, non si è trattato di nulla di grave ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, per tutti gli accertamenti del caso.

Intervento dell’ambulanza, della Croce azzurra di Caronno Pertusella, sempre per una caduta a terra accidentale, anche nel caronnese viale 5 giornate: il paziente, si tratta di un ragazzo di 33 anni, è stato accompagnato all’ospedale di Saronno, in condizioni non gravi. Il fatto è successo quando era l’1.15.

(nella foto di archivio: l’automedica in servizio notturno sul territorio del Saronnese, con una ambulanza)

28062020