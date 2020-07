Bambini insieme per imparare la storia attraverso la ceramica

SARONNO – Dal 20 al 24 luglio grazie al museo della ceramica G. Gianetti a Saronno si terrà un incredibile campus per bambini dai 6 agli 11 anni.

L’evento è stato intitolato “Museo in campus-Storie d’argilla” in quanto grazie a questa esperienza estiva, i bambini delle scuole primarie potranno imparare la storia dell’uomo e della ceramica attraverso metodi creativi e divertenti. Gli organizzatori dei laboratori paragonano l’esperienza ad un viaggio nel tempo durante il quale i bambini potranno trasformarsi in egizi, scoprendo il loro antico alfabeto, oppure in attori greci, ricreando le loro maschere tipiche o ancora in etruschi pronti a scoprire le tombe grazie alle lanterne create da loro che li accompagneranno durante l’esplorazione della storia antica.

Le iscrizioni per partecipare al campus sono già aperte e si aspettano solo i bambini con la voglia di imparare in modo completamente diverso da quello scolastico e molto più interattivo e coinvolgente.

