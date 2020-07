Covid: grazie in musica del coro Enjoy a medici e infermieri

CERIANO LAGHETTO – Durante il recente lockdown, che tra le altre chiusure ha impedito qualsiasi tipo di attività corale in presenza, il coro femminile Enjoy ha realizzato un filmato dedicato a tutti gli operatori sanitari che in questi mesi si sono trovati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Il progetto, frutto di un’idea del direttore del coro Raffaele Cifani e realizzato grazie al contributo tecnico di Alessia Galli e Andrea Girola per la parte video, nasce inizialmente come omaggio alle coriste e ai collaboratori che hanno scelto di essere medici o infermieri e che negli anni hanno percorso una parte della propria vita nel coro Enjoy, per poi essere esteso a tutto il personale medico e infermieristico. Protagonisti del video, che ha come sfondo sonoro “L’immenso” dei Negramaro in un’esecuzione di repertorio del coro, sono infatti proprio alcuni di questi operatori che hanno voluto contribuire concedendo la propria immagine ripresa durante i turni di lavoro di questi mesi e ai quali mai come in questo difficile momento va il particolare ringraziamento e la riconoscenza da parte dei membri del coro.

Ma qual è la storia del coro Enjoy?

Il coro Enjoy nasce nel 2013 con l’obiettivo di aggregare nuove voci intorno ad alcune studentesse che desideravano proseguire ed approfondire la propria esperienza corale iniziata in ambito scolastico, che è ancora oggi il bacino d’utenza dal quale provengono la maggior parte delle coriste. Il repertorio spazia dalla musica polifonica sacra e profana al vocal pop contemporaneo con qualche incursione nella world music. Tra i numerosi concerti figurano la partecipazione al festival “Mantova creativa”, l’esecuzione della Sinfonia n° 4 di Johan De Meij, l’apertura della terza stagione “Autunno in Musica” organizzata da Como Classica e il concerto inserito nella stagione dell’Orchestra Sinfonica del Lario di Cantù.

Si segnala inoltre la partecipazione al “Solevoci Festival” di Varese nel 2015, al Festival internazionale “La Fabbrica del Canto” nel 2014 e nel 2016 e al festival “MITO SettembreMusica” nel 2018. Nel 2016 il coro esegue il “Concerto a otto cori” di Alessandro Cadario presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano sotto la direzione di Basilio Astulez e nei due anni successivi partecipa al Festival Movincanto seguendo gli atelier tenuti dallo stesso Astulez e da Eva Ugalde. Oltre ai numerosi e lusinghieri apprezzamenti di pubblico e critica, il coro ha conseguito diversi riconoscimenti tra i quali il terzo premio al Primo Concorso Nazionale “Canticum Cordis” di Veruno, la fascia d’oro al Secondo Concorso Nazionale “Città di Lainate” e il terzo premio al Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto” 2019 nella categoria “Jazz, gospel, pop”. La direzione musicale è affidata a Raffaele Cifani, che oltre ad essere il fondatore del coro cura anche la maggior parte degli arrangiamenti.

Per contattare il coro:

Sito internet: www.coroenjoy.it

Pagina Facebook: enjoythechoir

Pagina Instagram: enjoythechoir

Per info contattare il direttore del coro:

Raffaele Cifani – [email protected]

(foto dal sito del coro)

04072020