Ceriano Laghetto entra in Saronno servizi, sindaco soddisfatto: “Azienda dinamica e moderna”

CERIANO LAGHETTO – Anche il Comune di Ceriano Laghetto entra a far parte del capitale sociale della Saronno Servizi Spa, azienda speciale la cui maggioranza assoluta è in capo al Comune di Saronno (98,66%) ma alla quale partecipano anche i comuni di Gerenzano, Origgio, Uboldo e Solbiate Olona.

Il Comune di Ceriano Laghetto ha acquistato 100 quote nominali dell’azienda, pari allo 0,21% del capitale sociale per un controvalore di 10.100 euro. Saronno servizi Spa si occupa di gestione centri sportivi, gestione cimiteri, servizi idrici, parcheggi, energia e riscossione tributi. Proprio su quest’ultimo settore c’è, in questo momento, il principale interesse del Comune di Ceriano Laghetto. “Ho conosciuto recentemente questa realtà di servizi e sono rimasto fortemente impressionato dalle soluzioni all’avanguardia attuate nei diversi settori – spiega il sindaco Roberto Crippa – Si tratta di un’azienda dinamica, di grande efficienza e capacità di innovazione. Ho visto per esempio l’attivazione di un servizio automatizzato per il calcolo e la riscossione dell’Imu gestito con un assistente virtuale, che può essere una soluzione interessante per le nuove generazioni, da affiancare naturalmente agli sportelli fisici per le persone più avanti negli anni e abituate al contatto diretto con le persone”.

“Entrando nel capitate sociale avremo la possibilità di affidare la gestione di alcuni servizi, partendo ad esempio dall’attività di accertamento sulla Tari. Successivamente potremo anche pensare di affidare la gestione dei tributi ordinari, con l’attivazione di uno sportello a Ceriano Laghetto” ha aggiunto il sindaco.

