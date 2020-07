ORIGGIO – Tante novità in arrivo per la viabilità di Origgio, con il nuovo Piano del traffico che si concretizzerà dopo l’estate, i “riflessi” riguarderanno anche i paesi del circondario.

E innanzitutto riflettori puntati su via per Lainate, la principale arteria periferia: chi arriva da Saronno potrà andare solo fino a via Ottolini perchè poi inizia il nuovo senso unico; mentre nell’altro senso di marcia chi arriva da Lainate potrà arrivare sino al confine con Saronno. L’intento è quello di disincentivare il traffico di passaggio e ricavare lo spazio per realizzare una pista ciclopedonale con partenza via Repubblica all’intersezione con via Udrigium per creare una connessione sicura fra centro e la zona scolastica. Di certo una novità di non poco conto, perchè sicuramente via per Lainate è oggi una delle strade più trafficate non solo di Origgio ma dell’intera zona, e molti automobilisti dovranno quindi cambiare le loro consolidate abitudini.

(foto archivio: via per Lainate)

10072020