SARONNO – Torna l’informale cineforum sotto le stelle promosso dagli attivisti del centro sociale Telos di Saronno nell’area del “campetto”, il centro sportivo da anni abbandonato che si trova in via Leonardo Da Vinci al quartiere Matteotti di Saronno. Questa sera è previsto il terzo appuntamento, annunciato tramite il tam tam su internet: sarà proiettato “Detroit, che fare quando il mondo è in fiamme?”, dalle 21.

Una iniziativa “ufficiosa” che d’altra parte ha raccolto anche consensi da parte della politica saronnese, con Luciano Silighini Garagnani di Forza Italia che ha elogiato questo progetto culturale e di aggregazione, dicendosi pronto a pagare di tasca sua gli eventuali diritti Siae per la proiezione di film. Prima dell’inizio della rassegna i simpatizzanti del Telos si erano improvvisati anche giardinieri per ripulire dalle sterpaglie, e dalla sporcizia che si era accumulata in anno di abbandono, dall’interno del “campetto”.

(foto: giovani al campetto di via Da Vinci per il cineforum)

10072020