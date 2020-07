CARONNO PERTUSELLA – Sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per risalire alle cause dell’incendio scoppiato questo sera in un plesso produttivo nella zona industriale cittadina nei pressi del confini con Saronno.

L’allarme è scattato intorno alle 21,30 quando il personale di un’azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio si è accorto delle fiamme. Immediata la chiamata alla centrale unica delle emergenze che ha fatto convergere sul posto la squadra di turno al distaccamento di Saronno. I pompieri si sono mesi subito all’opera e in meno di un’ora hanno avuto la meglio sulle fiamme. A bruciare uno dei macchinari. Alle 22 sono iniziati le opere di messa in sicurezza seguiti dagli accertamenti per risalire alle cause delle fiamme. Tanti i caronnesi che sentendo le sirene e vedendo i lampeggiati si sono fermati per cercare di capire cosa fosse successo.

(foto: alcuni momenti delle operazioni di spegnimento all’interno dell’azienda di via Pacinotti)

