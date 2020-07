MILANO – “In tema di organizzazione del lavoro, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, cosi’ come per i clienti dei ristoranti. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5′, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sara’ informato della necessità di contattare il proprio medico curante”. Lo fa sapere Regione Lombardia in una nota, riguardo alla nuova ordinanza emessa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana che ha tra l’altro tolto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Recependo le linee guida della Conferenza della Regioni negli

esercizi pubblici “è consentita la messa a disposizione,

possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale

informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da

consultare previa igienizzazione delle mani” e nelle sale giochi

e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività

ludiche quali ad esempio il gioco delle carte purchè sia

rigorosamente rispettato regole quali l’obbligo di utilizzo di

mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e della

superficie di gioco e il rispetto della distanza tra

giocatori.

