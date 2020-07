BOLLATE – Il big match della serie A1 di softball, fra le due capoliste Mkf Bollate e Inox Team Saronno, ha proposto lo stesso epilogo della recente finale di Coppa Lombardia: ancora una vittoria saronnese, con le ragazze del presidente Piero Bonetti che a questo punto restano sole al comando della classifica.

Questa sera a Ospiate si è giocata la prima delle due partite fra le due squadre, posticipo della seconda giornata del torneo. Avvio brillante delle padrone di casa con il fuoricampo da un punto, al primo inning, di Gasparotto. Poi saronnesi in crescendo, a pareggiare al terzo inning dopo una valida di Marrone ed a passare in vantaggio alla terza ripresa su fuoricampo da due punti di Bettinsoli. E nel finale le saronnesi hanno preso definitivamente il largo: 1-6. E prossimo appuntamento, per gara 2, previsto giovedì sera sempre dalle 19 e sempre in diretta streaming sul canale Youtube del Mlf Bollate. Si gioca a porte chiuse, per l’emergenza coronavirus.

(foto: Laura Vigna in azione questa sera a Ospiate)

