SARONNO – Dalla sezione video de “Il Corriere della Sera” al servizio del maltempo del Tg La7 e anche quello dell’edizione delle 13,30 del Tg1: a raccontare il maltempo e gli allagamenti della provincia di Varese e della città degli amaretti sono state le immagini de ilSaronno racconte dai nostri lettori.

“Ancora una volta i saronnesi (e il lavoro dei nostri collaboratori) ci hanno permesso di raccontare al meglio Saronno e il suo comprensorio – spiega la direttrice Sara Giudici – stamattina fin dall’inizio del temporale tanti cittadini e residenti dei comuni limitrofi (anche delle Groane e del Comasco) hanno condiviso con noi immagini, segnalazioni e notizie dei problemi e dei danni creati da pioggia e grandine. E’ stato un contributo prezioso per raccontare una giornata difficile ed un evento straordinario ma soprattutto per informare ed aggiornare quanti dovevano uscire di casa per andare al lavoro ed hanno potuto scegliere percorsi alternativi. Un grazie quindi a tutti i nostri lettori che oggi sono stati anche un reporter“.

(foto: un’immagine iconica ed intensa che racconta la giornata odierna)