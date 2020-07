Gerenzano, allagato e chiuso sottopasso stazione. Lampada pericolante in via Boccherini

GERENZANO – “Si informa che nel sottopasso ferroviario di via Biagi-stazione Gerenzano- Turate è vietato al transito causa allagamento. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione e ad utilizzare strade alternative”. Così l’Amministrazione civica di Gerenzano, nel dispaccio emesso questa mattina.

Intanto sempre a Gerenzano è stato personalmente l’assessore comunale Dario Borghi a dare l’allarme per la presenza di lampadina e copri lampadina pericolante, divelta dal vento o dalla intensa grandine della prima mattinata odierna, su un palo della pubblica illuminazione di via Boccherini, che rischia di cadere e quindi risulta particolarmente pericoloso. Ricevuta la segnalazione da parte di un cittadino, è stato l’assessore Borghi a contattare la società elettrica per avvisare del problema. Ma con i tanti interventi richiesti ovunque nella zona, sarà necessario “mettersi in coda”.

(foto: la lampada pericolante sul palo della luce in via Boccherini a Gerenzano; la società elettrica è già stata avvisata del problema)

