Cislago, semaforo abbattuto? Conto da 5000 euro

CISLAGO – E’ di 5.000 euro il conto per l’assicurazione dell’automobilista che ha “steso” il semaforo lungo l’ex Varesina, alla rotonda fra via Battisti e viale dello Sport, alla periferia nord di Cislago. Il sinistro era avvenuto nei giorni scorsi, un’auto aveva centrato il semaforo che serve ad agevolare il passaggio dei pedoniin quella zona del paese, ed aveva danneggiato anche la segnaletica stradale.

Dunque, dopo l’intervento per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei detriti, i tecnici comunali si sono impegnati a realizzare un computo dei danni causati dal sinistro e si è arrivati ad una somma dunque non trascurabile, di poco superiore ai cinquemila euro, che sarà quindi adesso richiesta all’assicurazione del proprietario della vettura. I soldi serviranno per rimettere a posto tutto. Per predisporre semafori e segnaletica, e per i vari interventi viari l’Amministrazione comunale di Cislago aveva non molto tempo fa speso circa 50 mila euro.

(foto archivio)

30072020