SARONNO – Per diversi mesi l’auto dovrà restare ferma in garage anzi potrà tornare su strada solo per andare a fare la revisione primo passo per rimettersi a norma.

E’ il risultato del controllo della polizia locale realizzato negli ultimi giorni in via Varese. Nella tarda mattinata i vigili, anche con l’ausilio dei portali, hanno fermato una Peugeot 206.

Al volante un 41enne che ha avuto un po’ di difficoltà a fornire i documenti agli agenti. Non aveva la patente perchè gli era stata ritirata, la revisione era scaduta e il mezzo non aveva la dovuta copertura assicurativa.

Così sono scattate le multe che complessivamente superano i 6 mila euro. Non solo la vettura è stata posta sotto sequestro e fermo amministrativo potrà circolare solo per andare a fare la revisione. Per tornare in strada sarà necessario anche che sottoscriva un’assicurazione di almeno 6 mesi. Non solo dovrà anche chiarire la sua posizione per essersi messo al volante con la patente ritirata.