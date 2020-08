SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni in merito agli allagamenti nelle scuole dopo i temporali

L’Assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni: “La copertura della Scuola Aldo Moro è un tetto piano di una struttura prefabbricata. L’impermeabilizzazione è realizzata con un telo in pvc coperto da gaia. Quindici giorni fa abbiamo fatto un primo intervento in corrispondenza dell’infiltrazione rimuovendo la gaia così da ripristinare l’impermeabilizzazione. L’intervento non ha dato i risultati attesi e adesso abbiamo dato ordine all’impresa di togliere la gaia su tutta la copertura per visionare meglio il telo in pvc, dato che probabilmente l’infiltrazione è in un altro punto non in corrispondenza delle aule studenti. Per i locali della Scuola Primaria Ignoto Militi invece il problema è che quando va in pressione la fognatura in occasione di precipitazioni violente, si verifica un rigurgito d’acqua nel sotterraneo che richiede un importante intervento sul fronte fognatura”.