LAZZATE – Cade della bicicletta e finisce all’ospedale: l’incidente è capitato ad una pensionata di 67 anni residente a Lazzate. Ieri mattina alle 9.45 è scattato l’allarme, sono stati alcuni passanti a contattare il 118, numero delle emergenze regionali. Il centralino ha immediatamente attivato i mezzi di soccorso, accorso sul posto in via Vittorio Veneto a Lazzate. E’ arrivata una ambulanza della Croce bianca e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Le condizioni della donna non sono comunque apparse preoccupanti, ma è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicata e per tutti gli accertamenti clinici del caso. Come sempre in simili circostanze i militari dell’Arma si sono occupati di eseguire tutti gli accertamenti tecnici del caso, per ricostruire con precisione l’accaduto. Per la paziente comunque, al di là dello spavento, si è trattato solo di lievi contusioni.

(foto archivio: ambulanza sulla scena di un precedente incidente stradale avvenuto nella zona)

09082020