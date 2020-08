CERIANO LAGHETTO – Nel suo ventottesimo videomessaggio ai cittadini dall’inizio della pandemia, il sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa – che non ha mai mancato di informare i concittadini sugli sviluppi dell’emergenza covid sul territorio del paese – nelle scorse ore si è soffermato sulle novità, non positive, per Ceriano. Che non è più covid-free; negli ultimi giorni ci sono stati +3 casi.

“La variazione è legata al contagio di alcuni giovani, ed è probabilmente avvenuta al di fuori dei confini nazionali – spiega il sindaco – Non scendo nel merito di valutazioni su controlli che andavano fatti per le persone di rientro da altre nazioni, è però una dimostrazione di come vada tenuta alta l’attenzione. Questo episodio ci dimostra che, soprattutto ora, bisogna tenere l’attenzione altissima”. I dati: “Abbiamo attualmente 3 cerianesi positivi e 6 sottoposti a sorveglianza, perchè potrebbero essere venuti in contatti con persone positive. Situazione in evoluzione, al momento i numeri sono questi, ci fossero altre novità saranno subito comunicate alla cittadinanza”.

Gepostet von Crippa Sindaco am Mittwoch, 12. August 2020

14082020