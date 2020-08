SARONNO – Un castello per il parco Salvo D’Acquisto, un’isola gioco completa per quello di via Amendola al quartiere Matteotti, uno scivolo per i piccoli al De Rocchi di piazza Unità d’Italia e al Gabbiano di via Fratelli Cervi e soprattutto la manutenzione di tutti gli arredi esistenti. E’ questo il focus del piano giochi che l’Amministrazione comunale, in particolare l’assessorato all’Ambiente guidato da Gianpietro Guaglianone ha varato negli ultimi giorni con una delibera di Giunta decisamente attesa dai piccoli saronnesi. “Le aree verde e soprattutto gli spazi per i più piccoli hanno due grossi nemici i vandalismi e l’incuria in questi cinque anni di mandato abbiamo cercato di rispondere rapidamente a tutte le segnalazioni di dare una risposta tempestiva al bisogno di sicurezza e manutenzione espresso dalle famiglie ma spesso ci siamo scontrati con i limiti del bilancio”. E’ il caso ad esempio del maxi castello gioco del parco di via Carlo Porta smontato in alcune sue parti perchè danneggiate e poco sicure con grande dispiacere dei più piccoli e tante proteste di mamme, papà e nonni. “Sono particolarmente contento – continua Guaglianone – che con i fondi arrivati da Regione Lombardia post Covid si sia potuto intervenire sui giochi pubblici sia perchè le risorse sono importanti per rispondere alle richieste delle famiglie ma anche perchè i bimbi sono quelli che più hanno patito durante il lockdown ed anche nella fase due quando i parchi erano aperti ma non potevano utilizzare i giochi per motivi di sicurezza”. L’assessore è stato in prima linea, chiudendo personalmente con gli ispettori ambientali, diverse aree gioco e spesso trovandosi faccia a faccia con i bimbi delusi e accompagnatori arrabbiati a cui si è trovato a spiegare le ragioni della normativa. “Adesso abbiamo l’opportunità di restituire un po’ di spazi e di divertimento”. Saranno investiti in giochi nuovi e manutenzione 86 mila euro che serviranno sia per sostituzioni di giochi danneggiati, come il castello nel parco Salvo D’Acquisto o quello in via Amendola, sia per nuovi arrivi come lo scivolo per i piccoli al De Rocchi o al Gabbiano. “Questo investimento ci dà anche l’opportunità di acquistare pezzi di ricambio e altro materiale per una manutenzione più approfondita” rimarca l’assessore.

(foto archivio)

