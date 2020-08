SOLARO – Interventi di pulizia, manutenzione e sicurezza al Parco Vita. Negli ultimi due mesi il lavoro coordinato di amministrazione, forze dell’ordine e Parco Groane, consolidato con la riunione programmatica del 2 luglio, ha portato gli operatori nel mezzo dell’area verde per la raccolta di rifiuti generici e la pulizia del sottobosco. Questa settimana il comune ha lavorato e lavora sulla tracciatura di nuovi percorsi per inoltrarsi ulteriormente nella vegetazione. Con la collaborazione di un contadino del territorio sono stati solcati nuovi sentieri senza però rimuovere delle essenze autoctone, operazione per la quale occorre la supervisione del Parco delle Groane. Nei prossimi giorni avanzerà dunque la pulizia del sottobosco. In questi due mesi di interventi sono stati raccolti due furgoni di rifiuti ed è stato ripulito il Parco Vita da tutta la sporcizia accumulata nei mesi invernali. «Avevamo e abbiamo dei progetti inclusivi per il Parco Vita, affinché sia sempre di più un punto di riferimento per i solaresi che vogliono frequentare la natura in piena sicurezza – spiega il sindaco Nilde Moretti. Purtroppo, i nostri piani sono stati rallentati dall’emergenza coronavirus, ma come tutti possono notare siamo concentrati sulle manutenzioni per essere pronti a ripartire con le nostre idee non appena sarà possibile». Parole alle quali si sommano quelle di Christian Talpo, assessore alla Polizia Locale: «Come comune abbiamo ricevuto ed elaborato le segnalazioni dei cittadini. Da subito i nostri agenti, con la preziosa collaborazione dei Carabinieri della locale caserma, si sono attivati per tutelare la sicurezza di questa area verde, come di tutte le altre aree verdi del paese. Sono stati organizzati perlustrazioni e posti di blocco. Queste azioni non sono soluzioni definitive, ma fanno parte dell’impegno che stiamo sostenendo e che sosterremo in futuro».