Gigliuto (Pd): “La tutela delle risorse idriche deve essere un tema primario

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Andrea Gigliuto candidato Partito Democratico noto per aver redatto il dossier sulla Cantoni nel 2016 che ha poi portato all’attuale progetto di bonifica.

“Qual è il valore dell’acqua sotterranea che scorre nel sottosuolo saronnese? Si tratta di acqua di buona qualità o c’è il rischio che possa essere mediocre? Per quale motivo un cittadino dovrebbe essere interessato a saperlo, dando istintivamente per scontato che ci siano amministratori preparati, impegnati quotidianamente a far defluire buona acqua dai rubinetti saronnesi?

Purtroppo queste sono domande che molti nostri concittadini sono stati costretti a porsi negli scorsi anni. E per cui, anche grazie al lavoro di cittadini e comitati, si è riusciti ad avere alcune risposte e tutele. Tutele che non sono per niente scontate, perché presuppongono una gestione tecnicamente corretta e politicamente lungimirante di una risorsa comune preziosa come l’acqua.

La tutela delle risorse idriche è un tema ancora estremamente attuale per la vita della nostra città. Il sistema di approvvigionamento idrico saronnese, a partire dai pozzi presenti nel territorio, costituisce un bene prezioso ed estremamente delicato della comunità. La corretta gestione delle opere idrauliche, la protezione delle acque da potenziali inquinamenti e la gestione delle contaminazioni passate derivanti dalle aree industriali dismesse, costituiscono punti di primario interesse per i cittadini.

Per questo è importante avere amministratori preparati che possano essere determinanti nel definire le politiche di gestione e tutela delle acque. Per questo la tutela delle nostre acque è un tema primario nel programma di Augusto Airoldi Sindaco.