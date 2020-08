COGLIATE – E’ terminata con un lieto fine la “fuga” di una grossa tartaruga terrestre, che era scomparsa da un giardino di Cogliate, che è stata trovata in paese ed infine restituita ai legittimi proprietari: per trovare i padroni aveva lanciato un appello sui social anche il sindaco cogliatese, Andrea Basilico.

La tartaruga, di specie Hermanni (sono le classiche “terrestri”), era stata rinvenuta alla vigilia di ferragosto in una strada cogliatese: ovviamente, in libertà, il rischio era di essere travolta di qualche auto di passaggio, attaccata da qualche predatore (per le tartarughe i nemici peggiori da queste parti sono i cani che le scambiano per degli ossi, ed i ratti) o comunnque morire all’arrivo dell’inverno per la possibilità difficoltà a trovare le giuste condizioni per il letargo. Rischio scongiurato: è stata accudita sino a quando sono stati trovati i proprietari e quindi è potuta tornare a “casa”.

(foto: la tartaruga trova a Cogliate)

29082020