SARONNO – La pioggia intensa soprattutto nella tarda mattina, oggi, ha provocato un breve allagamento dei “soliti” sottopassi di via I maggio e via Milano: si è accumulata dell’acqua, il transito è stato chiuso ma poi è defluita e la riapertura al traffico è avvenuta nel giro di pochi minuti.

E’ successo attorno alle 11.30, quando il temporale è stato più intenso e si è accumulata parecchia acqua anche nelle strade, come in via Milano dove si è allagata la zona alla rotonda di via Varese: l’arteria è rimasta comunque sempre transitabile, anche se a bassissima velocità per via dell’acqua. Ce n’era tanta anche alla rotonda fra viale Lombardia e via Varese. In zona per il momento non sono state segnalate situazioni di particolare criticità o interventi dei vigili del fuoco del distaccamento saronnese per allagamenti.

(nelle foto, alcune immagini dalle zone di via Varese che si sono allagate nella tarda mattinata di oggi)

30082020