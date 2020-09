CERIANO LAGHETTO – La “Frazione calcistica Dal Pozzo” parteciperà anche al prossimo campionato di Terza categoria ed ha appena avviato gli allenamenti in vista della prossima stagione.

“Questi mesi in cui siamo stati forzatamente lontani per l’emergenza covid sono stati interminabili. Ma oggi, finalmente, abbiamo dato il via alla nostra sesta stagione. Alla guida di mister Borgatti si sono ritrovati i nostri ragazzi, vecchie e nuove conoscenze. Ci sarà tempo per tutto, oggi auguriamo ai ragazzi un buon inizio di preparazione, e diamo una nuova spinta alla folle trottola cui tutti teniamo in maniera viscerale” riepilogano i dirigenti del club.

Rosa 2020-2021

Portieri Andrea Arrighi e Marco Gentilomi; difensori Paolo Algeri, Alessandro Carenza, Aldo Manconi, Beniamino Osculati, Stefano Pirotta, Paolo Sartorio, Mattia Stefanizzi, Tiziano Triacca; centrocampisti Giaele Borgatti, Davide Borghi, Edoardo Cusato, Alberto Nardo, Marco Daga, Simone Defendenti, Bryan Maldi, Mirko Menozzi, Cristian Onofrio, Luigi Savoia; attaccanti Francesco Dezio, Luca La Mura, Alessio Villardita, Mirko Benzi.

