SOLARO – Dopo Senegal, Marocco e Cina, si chiuderà mercoledì 9 settembre con la cucina del Pakistan la rassegna “Il Mondo in un piatto” ideata dalla consigliera comunale con delega all’Integrazione Eva Diagne. L’iniziativa ha coinvolto, in numeri contingentati ed in rispetto delle norme di distanziamento sociale, diversi solaresi interessati alla conoscenza di altre culture ed alla condivisione delle tradizioni culinarie dei rispettivi paesi. Tutti gli incontri sono stati ospitati dal giardino delle cucine di via Cinque Giornate. Per informazioni ed iscrizioni all’ultimo appuntamento è possibile contattare l’ufficio Tempo Libero allo 0296984238, oppure scrivere all’indirizzo email: [email protected].

Dice Eva Diagne, consigliera comunale con delega ad Integrazione e Pari opportunità: “In questi mesi estivi abbiamo voluto organizzare un appuntamento che continuasse sul solco delle precedenti iniziative di cucina regionale e cucina locale e riuscisse ad andare oltre, presentando anche le tematiche dell’integrazione e della cooperazione tra popoli. Siamo riusciti nell’intento anche grazie alla collaborazione di Comuni Insieme che ci ha messo a disposizione un mediatore culturale ed a quella di Sodexo, per le strutture. A loro, così come a tutti i partecipanti, va il nostro ringraziamento. Ma non è ancora finita, ci vediamo tutti mercoledì prossimo per l’evento di chiusura”.

03092020