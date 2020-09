Coronavirus e scuola, a Ceriano Laghetto verso una riapertura sicura

CERIANO LAGHETTO – Con un videomessaggio con tanto di fascia tricolore, da proprio ufficio in Municipio, il sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa ha tracciato un bilancio sulla Festa patronale ma si è anche soffermato sull’impegno garantito dall’Amministrazione civica per una sicura riapertura delle scuole in paese. Con, ha precisato Crippa, “la massima disponibilità a tutti i concittadini per fornire informazioni e ragguagli su quel che si è fatto e si sta facendo per garantire la massima sicurezza negli istituti scolastici che sono presenti nel nostro paese”.

