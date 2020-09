Sticker bianchi e viola per “la sicurezza e Fagioli sindaco”

SARONNO – Nelle ultime ore hanno fatto capolino a ridosso del centro storico: sulle pensiline degli autobus, sui cartelloni elettorali e pubblicitari e anche sui cartelli stradali.

Sono gli adesivi realizzati con slogan scritto in viola e sfondo bianco, l’ultima novità della campagna elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre. In alto una foto stilizzata del volto del sindaco Alessandro Fagioli con sotto lo slogan “Stay Safe and Fagioli sindaco”. Caratteri e slogan, compreso il mix di italiano ed inglese, rilanciano meme e trend disponibili sul web. Un’iniziativa che ha lasciato senza parole anche la coalizione di centrodestra del sindaco Alessandro Fagioli. Non è la prima volta che in città, soprattutto in occasione alla campagna elettorali, compaiono sticker e manifesti elettorali anonimi in giro per la città. In passato ci sono state anche vignette satiriche e persino stencil.

(foto: uno degli adesivi attaccati sul palo della pensilina degli autobus in via Marconi proprio davanti al Municipio)