SOLARO – Sono tornati a Solaro carichi di esperienze da ricordare, aneddoti da raccontare e l’enorme soddisfazione di aver portato a termine un viaggio da oltre 10 mila chilometri a bordo delle loro Vespe Piaggio per raggiungere Capo Nord, in Norvegia. Il sindaco Nilde Moretti ha voluto incontrare personalmente Mauro Calcinotto, Carlo e Carolina Pizzi e Tullio Ponti per congratularsi a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza: erano partiti da Solaro lo scorso 8 agosto e sono tornati a casa dopo un mese e dopo aver toccato il punto più a nord del continente. È stata anche l’occasione per raccontare le curiosità di un viaggio infinito attraverso mezza Europa e i tanti aneddoti che hanno contraddistinto il percorso.

Dice il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Voglio complimentarmi per il successo ottenuto e ringraziarli perché devo dire che l’avventura dei nostri concittadini ha davvero rallegrato l’estate solarese. Per noi del Comune è stato un periodo molto impegnativo con tante riunioni ed incontri per gestire al meglio la ripresa, ma vedere le loro foto sulla pagina Instagram per tutto il viaggio è stato davvero emozionante. Quest’avventura è stata percepita molto bene dai solaresi, spesso venivo fermata e tutti mi chiedevano come stesse andando: per Solaro è stata la prima volta di un viaggio simile ed è stato davvero un grande orgoglio poterlo vivere in prima persona”. Nell’incontro i vespisti hanno riportato a casa il gagliardetto di Flakstad, scambiato con quello di Solaro in una delle tappe ed inoltre hanno voluto regalare al primo cittadino la maglietta ufficiale del viaggio.

12092020