Vespisti a Capo Nord: alla partenza da Solaro

SOLARO – Super partenza da Solaro oggi alle 8 del mattino per i tre vespisti che hanno intrapreso un’avventura fuori dal comune con meta Capo Nord, in Norvegia.

Dopo il saluto da parte del sindaco Nilde Moretti avvenuto qualche giorno fa nel cortile di villa Borromeo, i tre appassionati delle due ruote che hanno fatto la storia d’Italia si sono trovati davanti al cancello della villa comunale proprio nel centro di Solaro.

A scambiare i saluti e gli in bocca al lupo erano presenti una dozzina di vespisti, delegazione del Vespa club Caronno Pertusella e del Vespa club Milano.

Gli avventurieri, preparatisi con caschi e guanti, salutati familiari e amici – non senza qualche momento di emozionante per tutti i presenti – hanno spedivellato per avviare i mezzi e sono partiti. A fargli compagnia per qualche chilometro alcuni altri vespisti.

Quella di Mauro Calcinotto, Carlo Pizzi e Tullio Ponti sarà un’esperienza personale, ma sicuramente particolare che darà la possibilità di mettere in mostra le indimenticabili vespe che faranno risuonare nell’aria un suono d’altri tempi, ma ancora inconfondibile ai giorni nostri.

In serata è giunta la notizia che si sono accampati in Germania: la prima tappa è fatta!

Vespisti a Capo Nord: partenza da Solaro 1 di 12

09082020