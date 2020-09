Intervista a Simona Papaluca: “Ecco perchè non mi ricandido”

SARONNO – “Non mi sono ricandidata perchè vorrei dedicare tempo libero ai miei figli e all’attività lavorativa”. Inizia così Simona Papaluca, consigliere comunale uscente di Forza Italia che spiega la sua scelta di non continuare l’avventura politica.

“Venerdì sera si è conclusa per me, un’esperienza durata quasi 3 anni, che mi ha vista rappresentare il partito di Forza Italia tra le fila della maggioranza del consiglio comunale di Saronno. Dal 2015, anno delle precedenti amministrative, ho potuto apprendere più da vicino come funziona la complessa macchina comunale, dapprima nelle commissioni urbanistica e lavori pubblici e poi in consiglio comunale”.

La tua esperienza che non si è limitata alle sedute di consiglio comunale…

“Oltre alle mie competenze tecnico-urbanistiche che mi hanno portato spesso ad un confronto con gli assessorati dell’urbanistica, del commercio e dei lavori pubblici,che sono stati sempre attenti e disponibili, ho con piacere potuto interloquire con l’assessore Tosi nell’intento di meglio comprendere e sottoporgli tematiche legate a situazioni di disagio, anche in occasione dell’emergenza Covid. Ho avuto di fronte una persona affabile e aperta ad eventuali consigli”

Cosa ti ha insegnato quest’esperienza?

“È possibile fare politica e aiutare la propria città anche operando dietro le quinte; la presenza tra banchi di una sala consiliare non è sempre la manifestazione del proprio impegno”

Che progetti ti piacerebbe fossero portati avanti?

“Sarebbe utile iniziare a valutare la possibilità di risanare molti edifici abitabili per renderli agibili, e integrare, anche con dei volontari, le risorse umane competenti a dare sostegno anche psicologico ai meno abbienti. Inoltre il mio sogno in qualità di donna è quello di poter realizzare, unendo alcune rappresentanti di tutte le forze politiche e sottolineo tutte, un progetto di sostegno alle donne vittime di violenza. La violenza delle donne purtroppo è un problema anche a Saronno e sarebbe meraviglioso poter agire, tutte unite, per raccogliere fondi ma anche volontari per fornire sostegno”

Chi sostiene questa campagna elettorale?

“Appoggerò il candidato sindaco Alessandro Fagioli, ritengo che ci sia bisogno di tanto lavoro ancora e che molti obiettivi per i quali si è lavorato già, debbano essere portati a termine. Ringrazio il coordinatore di Forza Italia Agostino De Marco che mi ha sostenuto e supportato, rivolgo i miei complimenti al nostro assessore Miglino che si è adoperata a 360 gradi per la cultura Saronnese, e faccio un in bocca al lupo a tutti i candidati del mio partito : Forza Italia.