SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione in merito all’indagine organizzata sul mondo della scuola

Come già annunciato, siamo ora in grado di pubblicare i risultati del questionario online relativo alla qualità dei servizi educativi e alle connesse preoccupazioni dei genitori, disponibile al link https://bit.ly/3mtlk0n.

Le famiglie partecipanti sono state oltre 120, ma la survey rimarrà ancora accessibile al link https://forms.gle/EkeKQj6YJStqQk456, per consentire l’espressione del proprio parere a chi ancora lo desiderasse.

L’obiettivo principale e dichiarato di questa iniziativa è stato raccogliere le preoccupazioni, le opinioni e il grado di soddisfazione dei genitori di bambini e ragazzi (fascia d’età 0-14 anni) che frequentano la scuola e/o usufruiscono dei servizi educativi all’interno del Comune di Saronno. Ancora prima, però, abbiamo inteso portare al centro del dibattito e dell’attenzione dei cittadini e dei decisori il tema fondamentale del sostegno alle famiglie e dell’educazione dei minori.

Gli enti che normalmente erogano i servizi oggetto di questa indagine sono molteplici (le singole scuole, il Ministero dell’istruzione, il Comune, …), pertanto la lettura, l’interpretazione e la traduzione in azioni concrete dei risultati dovranno essere necessariamente frutto di un lavoro di squadra per poter fare realmente la differenza. Quel che è certo è che il Comune ha il dovere di essere sempre in prima linea nel promuovere l’investimento in queste dimensioni e nell’ideare soluzioni tempestive ed efficaci in caso di lacune da parte degli altri attori. Per questo, mettiamo a disposizione di tutti, cittadini e rappresentanti, questi dati, nell’ottica della condivisione maggiore possibile delle urgenze e delle strategie di gestione.

Venendo al merito dei risultati, solo in parte già anticipati alla stampa, il 75% degli intervistati ha lamentato una comunicazione assente (50%) o gravemente lacunosa (25%) da parte dell’amministrazione comunale, per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Anche le strutture scolastiche (50%) sono state ritenute carenti nell’interazione con le famiglie. Il 60% ha denunciato l’inadeguatezza della rete di marciapiedi, percorsi pedonali e piste ciclabili. Circa il 40% dei partecipanti ha lamentato una condizione insoddisfacente di parchi pubblici e aree gioco. Il 40% ha poi segnalato l’assoluta assenza (20%) o l’inadeguatezza (20%) di un supporto logistico alla didattica a distanza, laddove necessario. Circa il 30% ha registrato insoddisfazione per quanto riguarda i servizi alla famiglia integrativi (pre/dopo scuola, educatori, supporto psicologico, …). Circa il 30% ha infine denunciato le condizioni assolutamente inadeguate degli edifici scolastici.

Durante la pandemia, in patricolare, le famiglie si sono trovate in grande difficoltà: oltre il 40% ha faticato a conciliare il lavoro e la cura dei bambini/ragazzi, anche a causa di problemi di disponibilità (40%) di strumenti adeguati alla didattica a distanza. Inoltre, il contesto degli spazi pubblici e dei servizi non è stato ritenuto all’altezza (55%) e non si è rivelato un supporto adeguato nell’emergenza. Sia il benessere psicologico dei ragazzi che il loro livello di competenze e di apprendimenti hanno risentito pesantemente (45%) dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il futuro, ciò che più preoccupa maggiormente i genitori è il rischio di un nuovo lockdown e la difficoltà di garantire di una reale continuità didattica.

Riteniamo questi dati un punto di partenza indispensabile per un ulteriore approfondimento che coinvolga tutti i soggetti competenti, in vista di una programmazione seria degli interventi necessari.

Il gruppo di Azione Saronno e i sei candidati, Silvio Barosso, Gabriele Busnelli, Ambrogio Mantegazza, Fabio Pagani, Francesco Ricca e Davide Rossin.