SARONNO – “Sono stati cinque anni davvero intensi, pieni di sfide, di impegni, di scelte ma anche di soddisfazione, di crescita, di difficoltà e di problemi risolti. Li ho vissuti con tanti validi collaboratori e con i saronnesi e credo che serve dire dei grazie a chi mi è stato vicino e mi ha fatto vivere quest’esperienza”.

Sono le parole dell’assessore allo Sport ed Ambiente Gianpietro Guaglianone ceh fa il punto dei suoi 5 anni di mandato.

“Ambiente, verde e sport sono un connubio che vede al centro la qualità di vita del cittadino. Migliorare gli impianti sportivi, bonificare dagli inquinanti le aree dismesse, eredità derivanti dal nostro passato industriale, investire nelle aree gioco per i più piccoli, migliorare il servizio di raccolta differenziata e la pulizia della città, cercare di essere tempestivi nell’affrontare le segnalazioni; sono tutte azioni che posso migliorare la quotidianità delle persone e per questo sono essenziali oltre che per il rispetto della nostra Terra“

“Sport: la linea di azione che ho voluto intraprendere è stata su due distinti binari, avevo la necessità di capire il motivo della situazione desolante degli impianti sportivi cittadini dai più piccoli ai più importanti per recuperare il tempo perduto. Grazie all’ufficio sport e alle altre risorse comunali siamo riusciti a comprendere quale che fosse la situazione all’inizio del mandato per concordare le innumerevoli azioni da farsi. Un esempio che tutti possono e hanno visto è stato lo stadio comunale ridotto ad una capienza di 99 posti ed ora dotato di una nuova pista di atletica a beneficio di tutti dai podisti ai runners agli atleti olimpionici che finalmente possono allenarsi e gareggiare nella propria città in sicurezza. Gli spalti e la nuova facciata per accogliere finalmente più di mille spettatori che possono godersi. Le varie competizioni sportive dal calcio all’atletica al mini rugby .Siamo intervenuti anche negli spogliatoi oramai da troppi anni abbandonati. Stessa attenzione per il Pala Dozio con diversi interventi, e la piscina di Saronno che era senza agibilità e che quindi non poteva accogliere tutti gli spettatori che l’impianto può contenere. Per passare ai centri più piccoli ma che hanno un grande valore sociale e formativo oltre che sportivo, affidando alle società sportive cittadine la gestione attraverso accordi di collaborazione con il comune (dalla palestra di ginnastca artistica con la Corrias ai campi da tennis con lo Sporting club ai centri sportivi di Prealpi e Cassina Ferrara con Amor Sportiva a quelli del quartiere Matteotti con Fbc Saronno al campo da Softball e Baseball). Si sarebbe potuto fare di più? Certo. Avrei voluto fare di più ma i problemi sono tanti, le risorse poche e per portare a termine il tempo non basta mai. Fortunatamente si può sempre continuare a lavorare ed è quello che vorrei fare con la fiducia dei saronnesi.

Ambiente : un grande impegno di tutti i miei collaboratori che ha portato a grandi risultati, l’area ex-Cantoni è stata la prima affrontata e tra innumerevoli difficoltà ma attraverso la volontà di arrivare alla bonifica siamo riusciti in cinque anni nella chiusura di un iter molto complicato ridando a Saronno un’area storicamente strategica. Cito anche la ex-De Nora con una parte dell’area bonificata dall’ufficio usando i soldi escussi dalla fidejussione versata alla Regione, uno dei pochissimi casi in cui ciò è stato possibile farlo. Dieci sono le procedure di bonifica in corso e tredici quelle concluse.

Abbiamo monitorato costantemente il torrente Lura nel susseguirsi delle stagioni e collaborato non l’ente Parco Lura che ne prende il nome seguendo tutti i progetti che vedono il parco come protagonista della vita dei saronnesi. Ringrazio il Gruppo Volontari Protezione Civile di Saronno per tutti gli interventi che annualmente fanno per mantenere efficiente il corso del torrente stesso.

Abbiamo informato e spiegato tutte le normative inerenti al protocollo aria creando un box sulla pagina internet del Comune aggiornando sulla situazione e su quali mezzi possano circolare.

Informazione, controllo e nuovo appalto rifiuti hanno portato ad un ottimo livello di raccolta differenziata l’80% Abbiamo implementato le informazioni su come eseguire un corretto conferimento utilizzando anche il calendario cittadino ed i suoi libretti allegati , gli Ispettori Ambientali hanno continuato a controllare il territorio informando e dove necessario sanzionando i trasgressori. Ho voluto mantenere il metodo della raccolta differenziata spinta per dare continuità agli sforzi dei saronnesi ed ho voluto attraverso il nuovo appalto migliorare il servizio, attraverso nuovi mezzi, nuovi servizi, la guardiania al centro raccolta, il centro ambientale mobile, i nuovi cestini per tutta la città che arriveranno nei prossimi mesi.

18092020