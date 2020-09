SARONNO – “Voglio ringraziare con tutto il cuore la città di Saronno che ha voluto premiarmi come “Miglior regista e sceneggiatore” per il film Dante va alla guerra, con il “Premio Città di cultura 2020“ A parlare il registra Roberto Albanesi, con riferimento alla recente serata che si è tenuta nell’area estiva del centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario con la regia del saronnese Luciano Silighini Garagnani.

Prosegue Albanesi: “Grazie al mio amico, attore, “genio devastante” Daniele Giulietti che ha ritirato il premio a nome mio, dal momento che mi trovavo… assente! Ecco sì, al lavoro!”

Giulietti, con l’abituale simpatia, ha fatto le veci di Albanesi, con un simpatico siparietto sul palco.

Per chi volesse visionare Dante va alla guerra, il film è disponibile gratuitamente per gli abbonati di Amazon Prime video.

(foto: il maestro Roberto Albanesi con la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, durante un precedente appuntamento culturale a Saronno)

