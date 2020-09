Silighini awards, tanti vip annunciati a Casa Morandi: tutto esaurito

SARONNO – Tutto esaurito per la terza edizione dei “The Silighini Golden Awards- Primo premio Città di cultura” che si terranno lunedì 7 settembre dalle 20.30 all’arena estiva Casa Morandi in viale Santuario. “Terminati anche gli ultimi posti disponibili tutti su prenotazione e nominativi seguendo le norme anti covid – dichiara il regista e ideatore dell’evento Luciano Silighini Garagnani – una grande festa di cultura che ha riscontrato molto interesse considerando il numero di persone che ha già prenotato come pubblico, questo significa che Saronno ha un occhio di riguardo e interesse per l’arte, la musica, il cinema, la televisione e la moda. Un segnale importante”. Continua Silighini: “Il parterre dei premiati varia da artisti saronnesi di livello come il pittore Alberto Borroni e lo sculture Francesco Schiavo, ma anche figure note a Saronno per la loro attività come il tenore Roberto Iuliano e la soprano Anna Maria Pizzoli figure rilevanti in città grazie all’ottimo lavoro dell’Associazione Amici della Lirica guidata dalla competente e capace Memi Pollastri che porta in alto la tradizione di Giuditta Pasta”.

Molti anche i personaggi dello spettacolo “riceveranno un premio; attori come Elena Lietti diretta da Paolo Virzì ne “La Pazza Gioia” e da Nanni Moretti in “Tre Piani”, musicisti, cantanti, tra questi cito il caro amico Franco Fasano autore di brani come “Mi Manchi” e “Ti lascerò” resi celebri da Fausto Leali,ora impegnato in Calabria per il premio Mia Martini, Andrea Leanza un’eccellenza saronnese nota in tutto il mondo per la sua maestria nel trucco cinematografico per questo candidato al David di Donatello, l’Oscar Italiano, l’amico Paolo Bosisio noto al grande pubblico per essere il Preside del docu-reality di Raidue “Il Collegio”, il caro amico Nicola Campiotti regista de “Il mondo sulle spalle” interpretato da Beppe Fiorello. Lo stesso Fiorello interverrà con un video saluto perchè impegnato sul set del suo ultimo film. Nicola e Beppe hanno portato sullo schermo la storia saronnese di Enzo Muscia e sarà per me un onore consegnare anche a lui un premio che è un grazie di tutta la città per quello che ha fatto nella sua vita, in un periodo come questo dove i lavoratori e le imprese hanno risentito una crisi immane, alla quale si è aggiunta quella causata dal covid, storie come quella di Muscia sono un faro di speranza”.

“L‘elenco dei premiati è ancora in parte segreto – dichiara Silighini – per lasciare un pò di suspance al pubblico che dalle 20.30 solcherà il lungo tappeto rosso che condurrà all’entrata del cinema sulle note della “Academy Awards Orchestra”. Sul palco al fianco di Silighini come valletti, l’attore teatrale e modello Samuele Di Maio e la fotomodella Valentina Ristagno. “L’evento per le regole sanitarie, è riservato su invito o su prenotazione. Il pubblico è tenuto a indossare la mascherina,a mantenere il distanziamento di un metro e gli ingressi saranno solo nominativi da elenco precompilato” ricorda Silighini.

