MISINTO / LAZZATE – Oltre ai trenta interventi legati al maltempo sono stati effettuati con autopompa, autobotte e carro soccorso, da parte dei pompieri del comando lazzatese, a Lazzate, Lentate sul Seveso, Misinto, effettuati anche interventi per incendio cucina e fuga gas.

“Intervenuti con noi per gli interventi di maltempo a Lazzate – fanno sapere i vigili del fuoco del posto – i colleghi di Seregno Volontari, Bovisio Masciago, Desio, Carate Brianza sotto il coordinamento della sala operativa del comando provinciale Vvff di Monza e Brianza e del Servizio provinciale che ha coordinato gli interventi sul territorio”. Il tutto in relazione al forte maltempo che ha caratterizzato la giornata di ieri, ed in particolare la prima metà della giornata. Altri interventi dei vigili del fuoco sono stati eseguiti anche nel Tradatese e nella zona di Saronno, sempre per vento e pioggia intense.

(foto: alcune immagine effettuate ieri sul territorio da parte dei vigili del fuoco del comando di Lazzate)

26092020