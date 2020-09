SARONNO – Tutto come da pronostico sabato pomeriggio sul diamante di via De Sanctis dove l’Inox Team Saronno ha chiuso i conti con la Rheavendors Caronno vincendo, 7-0 per “manifesta” alla quinta ripresa, anche gara 3 della semifinale scudetto di A1, e dunque qualificandosi per la finalissima che inizia la prossima settimana.

La cronaca – Subito strabordante il Saronno, con un pedana Alice Nicolini decisissima, da parte sua, a non concedere niente. Al primo inning valida di Longhi con Rotondo che va a punto, poi Filler viene portata a casa della successiva valida di Edwards, quindi ancora una battuta lunghissima di Bettinsoli che fa entrare altri due punti, 4-0 e già si capisce come andrà. Alla quarta ripresa dopo il doppio di Edwards, arriva anche il fuoricampo di Sara Brugnoli, 6-0. E alla quinta ripresa c’è anche il punto di Vigna che chiude definitivamente la gara per “manifesta”, termina quindi 7-0 per le saronnesi che raggiungono lo storico traguardo della finale per lo scudetto italiano del softball.

La scorsa settimana a Bariola, Saronno aveva vinto 7-1 e 8-1.

(foto: alcune fasi della partita)

