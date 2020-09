SARONNO – “Fedeli a modalità che ci hanno sempre contraddistinto, abbiamo accettato di incontrare e dialogare con le due forze politiche che andranno al ballottaggio per l’elezione del futuro sindaco di Saronno”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno che spiega l’apparentamento con la lista Airoldi.

“Come è già noto a tutti i nostri elettori, il nostro pensiero si è confermato lontano dalle logiche dell’Amministrazione uscente da cui abbiamo preso le distanze, mentre abbiamo potuto riscontrare un’effettiva volontà di apertura con la coalizione che fa capo ad Augusto Airoldi.

Abbiamo pertanto ragionato a lungo sulle possibilità di collaborare per il bene della città -coscienti entrambi che siamo il terzo partito a Saronno con una quantità di elettori pari quasi al 13 per cento – e siamo giunti ad una serie di conclusioni.

Il numero di consensi ottenuti ci impone di non dimenticare che una considerevole parte dei cittadini saronnesi ci ha dato la sua fiducia, fiducia che intendiamo assolutamente ripagare al meglio delle nostre possibilità.

L’eventuale immobilismo nei prossimi cinque anni – con la presenza di due soli membri nel consiglio comunale come sarebbe allo stato attuale – non è modalità che ci appartiene; vogliamo dare un valore concreto al risultato ottenuto cercando di essere incisivi per l’amministrazione della città e con l’opportunità di lavorare attivamente su quei punti del nostro programma che ci stanno maggiormente a cuore.

Con Augusto Airoldi abbiamo potuto ragionare nell’ottica di una squadra in cui Obiettivo Saronno, sempre conservando la propria identità e i propri intenti, sia messo nella condizione di agire per ottenere i migliori risultati, a beneficio solo ed esclusivamente dei cittadini e del territorio saronnesi.

Chiediamo pertanto agli elettori di rinnovare la fiducia nei nostri confronti, rassicurandoli che non abbiamo dimenticato nulla di quanto promesso e che Obiettivo Saronno è e rimane una lista civica con una propria identità e con i valori che ha sempre affermato.

Con la coalizione Airoldi – che ringraziamo per la fiducia- riteniamo di poter instaurare un fattivo dialogo su una riscontrata comunione di intenti.

Da domani saremo presenti in città con i gazebo condivisi e nella nostra sede di via Padre Monti: invitiamo tutti coloro che volessero approfondire con noi quanto sopra esposto, ad incontrarci ed esporre senza remore qualunque questione.

Siamo come sempre pronti all’ascolto, al suggerimento, al confronto e allo stesso tempo riaffermiamo quanto già detto nel post elezioni: non deluderemo nessuno.