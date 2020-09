SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Nelle principali località della provincia, oggi in salita il dato dei contagi covid a Varese, che fa segnare un +3, e Busto Arsizio, che sale ancora di più, +6. Mentre restano ferme Saronno e Tradate.

Questo il quadro della situazione per quanto concerne il Varesotto, con il numero totale delle persone che sono state colpite dal virus dall’inizio della pandemia:

Saronno: 270

Caronno Pertusella: 117

Gerenzano: 42

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 146

Varese: 388 (385)

Busto Arsizio 492 (486)

Gallarate 315

Queste le altre località più colpite in provincia:

Laveno Mombello 215

Malnate 177

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 116

Gorla Minore 93

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

30092020