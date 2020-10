SARONNO – Nel centro storico la corrente elettrica è tornata come la fornitura d’acqua ma sono molte le zone di Saronno che stanno facendo ancora i conti con il black out.

Alle 11,40 l’intera città e diversi comuni limitrofi (Solaro, Uboldo, Origgio) si sono trovati senza corrente elettrica. Niente acqua, niente pc, niente elettrodomestici. Peggio è andata a chi si trovava in ascensore tanto che sono arrivate diverse chiamate ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono subito mobilitati. Tanti gli allarmi scattati mentre in centro la conferenza stampa del candidato sindaco Augusto Airoldi ha dovuto fare i conti con il black out.

La corrente elettrica è tornata poco dopo mezz’ora in centro ma non nel resto della città. Al quartiere della Cassina Ferrara i residenti sono, complice la giornata uggiosa, “al buio” da un’ora. Problemi anche al Prealpi e nella zona di via Varese.

Al momento non sono ancora state rese note le motivazione del black out.