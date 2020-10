“Saronno? È andata male – ammette Matteo Bianchi, segretario provinciale della Lega parlando a malpensa24.it – quando si è uscenti si ha l’obbligo di vincere, poi si può perderePerché si vince e si perde insieme, ma è evidente che il problema va corretto negli ultimi 5 anni di politica locale condotta sulla città». Insomma, per il numero uno del Carroccio in provincia di Varese la doppia debacle di Saronno e Legnano non è un segnale per la coalizione di centrodestra: “Io mi limito a riflettere sul territorio di mia competenza – sottolinea Bianchi – a Saronno e Luino siamo andati male, ma altrove invece siamo andati come dovevamo. Sono due casi locali, a Luino eravamo divisi, a Saronno dobbiamo fare un mea culpa a livello locale. Tutti devono fare le proprie riflessioni. Ma due comuni su 138 non possono essere un elemento di trend generale sulla provincia”. Qualche insegnamento, però, lo si può trarre: “Innanzitutto, che il centrodestra vince se si presenta unito, e che gli schieramenti vincenti sono quelli che si aprono all’esterno. E poi che nelle amministrazioni locali, la Lega deve fare la Lega, radicata sul territorio e presente: meno social e più territorio”.