SARONNO – Dopo i festeggiamenti di ieri sera per il sindaco Augusto Airoldi è arrivato il momento del primo giorno in Municipio per il disbrigo delle pratiche e il passaggio delle consegne.

Ad attenderlo davanti all’ingresso del palazzo comunale in piazza Repubblica molti attivisti Luca Davide e Francesco Porrello di Obiettivo Saronno con Ale Galli, Rino Cataneo, Cecilia Cavaterra, Giuseppe Calderazzo ed Edoardo Mazzucchelli.

Primo incontro con il segretario comunale Vittorio Carrara dopo la misurazione della febbre nell’atrio.