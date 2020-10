Covid, il punto: in salita Saronno, Limbiate e Gallarate

SARONNO / LIMBIATE / GALLARATE – Ieri i nuovi contagi covid hanno riguardato, in zona, soprattutto le località della Brianza. In salita Limbiate, Cesano Maderno e non solo. Scoperto un nuovo caso anche a Saronno.

Ecco il quadro:

Saronno: 274 (273)

Caronno Pertusella: 117

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 150

Varese: 402

Busto Arsizio 502

Gallarate 318 (317)

Laveno Mombello 216

Malnate 178

Coquio Trevisago 131

Somma Lombardo 133 (129)

Gorla Minore 99

In Brianza:

Limbiate 257 (253)

Cesano Maderno 287 (284)

Monza 1.349 (1.316)

Desio 376 (373)

Seregno 333 (332)

Lissone 337 (333)

Brugherio 317 (310)

Vimercate 255

Giussano 208 (205)

Carate Brianza 201 (200)

Boom di casi per la provincia di Monza-Brianza. Sono quasi 100, i nuovi contagi nel brianzolo – più della provincia di Milano, che negli ultimi giorni aveva mantenuto il primato della provincia più colpita. Milano conta 87 nuovi casi – di cui 51 collocati a Milano città.

Ieri sono stati 251 i casi di Coronavirus segnalati da Regione Lombardia – si tratta del 3,1% dei 8.075 tamponi effettuati, un dato in aumento. Ad aumentare sono anche i ricoverati in terapia intensiva: un +2 porta il dato complessivo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva a 41. Salgono anche i decessi, due.

