MORAZZONE / SARONNO – Salvataggio in extremis: i carabinieri della Compagnia di Saronno sono stati gli “angeli custodi” di una pensionata di Morazzone e di suo figlio. Nella loro casa di via per Gornate Olona si era incendiato il televisore, e tutto era stato avvolto dal fumo. A dare l’allarme il fratello, di 60 anni, che abita nella casa accanto e che è stato il primo ad accorrere: lui e l’anziana sorella erano scesi in cantina, rimanendo però a quel punto bloccati dal fumo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri.

Determinante l’intervento dei carabinieri, che sono entrati nel buio e li hanno riportati all’aperto: lamentavano un principio di soffocamento e sono stati portati in ospedale, comunque non in condizioni gravi. Sul posto, per spegnere l’incendio, i vigili del fuoco: le fiamme dal televisore, scaturite probabilmente a causa di un corto circuito, si erano estese ad alcuni arredi e tendaggi.

(foto archivio)

09102020