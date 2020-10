UBOLDO – Niente trasferta domani pomeriggio per gli uomini della Projuventute guidati dal mister Luca Colombo. Scarpette e maglie resteranno nei borsoni perchè uno dei calciatori è risultato positivo al covid. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione ma certo un contagio c’è stato e la Projuve si è subito attivata

Con grande senso di responsabilità la società ha contattato l’Ats che nelle prossime ore fornirà agli uboldesi, compreso il positivo, tutte le indicazioni a cui attenersi per la quarantena e per evitare il contagio con familiari, amici e conoscenti.

Oggi per la terza giornata del giorone M di seconda categioria era in programma per la Projvuentute una trasferta con la Borsanese. Tutto da vedere se il potrà giocare il turno successivo quando i ragazzi saranno in casa contro il Buscate.

Nell’ultima partita contro il Beata Giuliana domenica scorsa gli uboldesi avevano un po’ patito le assenze e le difficoltà a concretizzare finendo per perdere 1-2