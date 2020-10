SARONNO – “L’esito del ricorso dimostra la legittimità della scelta e del progetto”. E’ il commento dell’ex sindaco Alessandro Fagioli alla sentenza del Tar che respinge il secondo ricorso presentato dal comitato Salva via Roma per evitare il taglio dei bagolari.

“Tutta la partita giocata a livello propagandistico sostendo che si trattava di un atto illegale è dunque smontata – rimarca Fagioli che ha sempre sottolineato la propria convinzione sulla necessità dell’operazione – È dimostrato altresì come la vicenda sia stata utilizzata per gettare fumo negli occhi alla cittadinanza sull’operato della mia Amministrazione”.

Dura anche la chiosa: “È stato veramente un peccato far buttar via così tanto tempo perché ad oggi i lavori sarebbero già stati completati con una riqualificazione importante per la via a favore di pedoni, portatori di disabilità e ciclisti, senza limitare le opportunità di parcheggio anche a favore dei servizi della zona”

(foto di copertina l’ex sindaco Alessandro Fagioli)