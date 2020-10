SARONNO – E’ finalmente arrivata la cascata di gettoni d’oro per Alessandro il saronnese che da una settimana è campione a Caduta libera il quiz preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Anche stasera il saronnese, che si occupa della vendita di cereali, ha conquistato senza difficoltà, basti dire che non ha consumato nemmeno una delle tre vite a sua disposizione. Le difficoltà sono arrivate dopo la sconfitta dell’ultimo avversario quando ha trovato, seconda volta in tre giorni, il perde tutto. Con il montepremi base di 10 mila euro il saronnese ha affrontato i suoi dieci passi le dieci domande finali dove negli ultimi giorni aveva sempre sbagliato qualcosa senza riuscire a prendere il bottino. Oggi non è stato così. Indovinando 8 domande al prima colpo è riuscito ad indovinare le ultime due risposte “Massimo Boldi” e “Cavallo Pazzo”. Il risultato è stata la prima vittoria economica che gli permetterà di riportare a Saronno, dove vive con la moglie e le tre figlie, 10 mila euro.

(foto: alcuni momenti della puntata)