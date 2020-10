A “Caduta libera” il campione saronnese Alessandro sfiora i 171 mila euro

SARONNO – Il saronnese Alessandro ha tentato per la terza volta la sorte sfidando i suoi avversari al quiz televisivo “Caduta libera” condotto da Gerry Scotti, cercando di mantenere la sua posizione da campione e sperando di riuscire a rispondere correttamente alle 10 domande dell’ultima fase del gioco. Questa volta la fortuna è giunta in aiuto del saronnese che prima dell’ultima sfida era riuscito ad accumulare ben 151 mila euro.

Agli “Ultimi dieci passi”, la fase finale del gioco televisivo che dà la possibilità al campione in carica di vincere il bottino accumulato dalle sfide precedentemente vinte, Alessandro si è presentato con una quota di 171 mila euro, dopo aver raccolto altri 20.000 euro dalla vittoria dell’ultima sfida.

Il campione è riuscito a rispondere a ben 9 domande su 10, allo scadere degli ultimi secondi è riuscito a dare la risposta alla domanda che chiedeva chi fosse la “Patty” dei Peanuts pronunciando la parola esatta “Piperita”; purtroppo il saronnese non ha fatto in tempo a concludere i suoi ultimi dieci passi e una volta terminato il tempo a sua disposizione, come era accaduto per tutti i suoi sfidanti vinti, è caduto nella botola su cui appoggiava i piedi dall’inizio della trasmissione.

La fatidica domanda che non ha trovato risposta è stata “Celebre film del 1964, con protagonisti Sean Connery e Gina Lollobrigida”, la cui risposta era “La donna di paglia”.

Per un soffio Alessandro non ha vinto il suo bottino di 171 mila euro…non resta che sperare in un’eventuale vittoria della prossima puntata che si terrà domani alle 18.45.

12102020