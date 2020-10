A “Caduta libera” il saronnese rimane campione e cade “di fronte” alla moglie

SARONNO – Ancora una volta il campione saronnese Alessandro è riuscito a mantenere la sua “fama” da campione vincendo contro tutti gli sfidanti del gioco. Il quiz televisivo in questione è “Caduta libera” condotto da Gerry Scotti che permette al giocatore al centro dello studio di gareggiare contro gli altri sfidanti messi a cerchio intorno a lui e di arrivare all’ultima fase, superarla altrimenti la botola sotto le sue scarpe si apre e lui precipita verso il basso, come accaduto agli avversari vinti.

Persona cara al “nostro” campione saronnese presente nel pubblico questa sera, si tratta della moglie che ha assistito di persona all’intera puntata.

Il bottino guadagnato grazie alle vittorie è ancora una volta molto alto, 101 mila euro, ma purtroppo il campione non è riuscito a rispondere in tempo e correttamente a tutte e dieci le domande degli “Ultimi dieci passi”.

Le domande che hanno messo in difficoltà il campione saronnese sono state:

“Con il termine ‘matuziano’ ci si riferisce al comune di…” la cui risposta “Sanremo”, ma Alessandro non ha perso l’occasione e a primo istinto ha risposto scherzando “Saronno”. L’altra domanda che non ha ricevuto risposta da parte del campione è stata quella su ciò che portava sempre con sè Mufalda di Quino, la cui risposta “Mappamondo”.

Il prossimo appuntamento che vedrà come protagonista il campione saronnese sarà lunedì 19 ottobre alle 18.45 sempre su Canale 5.

16102020