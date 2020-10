LIMBIATE- Beccato per uno scarico abusivo: multa e ripristino dello stato dei luoghi.

E’ successo sabato 17 ottobre, poco prima delle 13, in via Roma a Limbiate. La polizia locale ha individuato un uomo, residente a Limbiate e di 70 anni, mentre scaricava all’interno di un fossato nelle vicinanze della chiesa di San Francesco parecchio materiale edile, evidente risultato di lavori effettuati in qualche appartamento o abitazione.

Colto in flagranza di reato, l’uomo ha, infatti, ammesso con gli agenti di aver eseguito alcuni interventi fuori Limbiate e aver poi svuotato il proprio veicolo, dove aveva caricato i rifiuti edili (per lo più macerie), nel fossato stesso.

Il limbiatese è stato sanzionato, come previsto dal regolamento comunale, e costretto a ripulire tutta l’area da quello che aveva abbandonato.

19102020

(Nella foto: le macerie abbandonate in via Roma)